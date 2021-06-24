Отбивался огнетушителем. В Польше восемь патрульных ловили украинца (видео)

В Польше украинец за рулем ездил по тротуару, и чуть не сбил мужчину с ребенком. Когда его остановили патрульные, он начал отбиваться от них огнетушителем.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломянная, мужчина сначала пытался отбиться от копов в автомобиле, потом на тротуаре, и в момент, когда его почти скрутили – ему снова удалось ускользнуть. Лишь после того, как на помощь патрульным прибыли еще четверо коллег – нарушителя удалось задержать.

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По предварительной информации, 36-летний украинец сел за руль под действием наркотиков.

Ранее мы сообщали, что в Польше пьяный украинец за рулем влетел в витрину магазина. Как оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения.

Также напомним, в Польше пьяный украинец на авто снес девять могил на кладбище.