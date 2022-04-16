Ожоги, слепота и огненная волна! Что будет в случае тактического ядерного удара по Украине

Алексей Бурлаков рассказал о последствиях ядерного удара / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский журналист Алексей Бурлаков в проекте "Украина вместе" на Youtube-канале "Украина 24" рассказал о том, как работает ядерное оружие, какими могут быть последствия его применения и может ли в мире реально начаться ядерная война.

Как работает ядерное оружие

Ядерное оружие высокоточно и способно поражать на расстоянии в десятки километров. Впечатляет в первую очередь его вспышка, которая даже на большом расстоянии способна ослепить человека, на ближайшей дистанции – оставить ожоги на коже.

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Второе – ударная волна, распространяющаяся на десятки километров с такой скоростью, что даже незначительные обломки предметов могут убить. Смягчить действие такой ударной волны может бомбоубежище или подвал.

Но самое страшное в ядерном оружии – это волна огня и радиация, мгновенно заражающая все вокруг. Радиационная волна утихает тем быстрее, чем дальше от эпицентра взрыва.

Какое бывает ядерное оружие

Сегодня ядерное оружие делится на тактическое и стратегическое. Им владеют 8 стран так называемого ядерного клуба. Территория, пораженная тактическим ядерным оружием, может стать пригодна для жизни уже через несколько месяцев, но есть и пить то, что там вырастет, нельзя. Разница загрязнения от тактической по сравнению с Чернобылем составляет 20 тысяч раз, где ЧАЭС разразилась мощнее. То есть тактическое ядерное оружие не способно вызвать "ядерную зиму".

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Считается, что Россия имеет примерно две тысячи тактических ядерных ракет с самым большим зарядом в 800 килотонн. Для сравнения, на Хиросиму сбросили бомбу мощностью в 15 килотонн. Правда, тогда ядерное оружие не разделялось на тактическое и стратегическое. Мощность ядерного оружия зависит от размера боеголовки и высоты, на которой оно взрывается.

Чем спасаться от последствий ядерного взрыва

Зараженную территорию следует покинуть как можно скорее, ничего не касаясь и дыша через фильтровальную ткань, смоченную водой. После выхода из зоны заражения следует снять одежду и тщательно вымыться.

Употребление обычного йода не поможет, разве препараты йода, которые назначают для лечения заболеваний щитовидной железы. Вот их можно попытаться найти в аптеках.

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Угрожает ли человечеству мировая ядерная война

Не факт. Для этого другие страны ответят на ядерный удар первого агрессора. Тогда может быть нарушено так называемое равновесие Нэша, когда мир окажется на пороге ядерной войны и владеющие ядерным оружием страны начнут забрасывать им друг друга.

Джон Нэш – американский ученый, математик, вычисливший такой баланс. Исходя из него, вряд ли единичное применение тактического ядерного оружия может привести мир к порогу такой войны.

Для Украины применение тактического ядерного оружия точно не станет апокалипсисом. Хотя, переступив ядерный порог один раз, остановиться будет очень тяжело.

Угроза ядерного удара