Опіки, сліпота та вогняна хвиля! Що буде у разі тактичного ядерного удару по Україні

Олексій Бурлаков розповів про наслідки ядерного удару / Фото: Колаж: Сьогодні

Український журналіст Олексій Бурлаков у проекті "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24" розповів про те, як працює ядерна зброя, якими можуть бути наслідки її застосування та чи може у світі реально розпочатись ядерна війна.

Як працює ядерна зброя

Ядерна зброя є високоточною та здатна вражати на відстані в десятки кілометрів. Вражає в першу чергу її спалах, який навіть на великій відстані здатен осліпити людину, на ближчій дистанції – лишити опіки на шкірі.

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Друге – ударна хвиля, що поширюється на десятки кілометрів із такою швидкістю, що навіть незначні уламки предметів можуть вбити. Пом’якшити дію такої ударної хвилі може бомбосховище чи підвал.

Та найстрашніше в ядерній зброї – це хвиля вогню та радіація, що миттєво заражає все довкола. Радіаційна хвиля вщухає тим швидше, чим далі від епіцентру вибуху.

Яка буває ядерна зброя

Сьогодні ядерна зброя розподіляється на тактичну та стратегічну. Нею володіють 8 країн так званого ядерного клубу. Територія, вражена тактичною ядерною зброєю може стати придатна для життя вже через кілька місяців, але їсти і пити, те, що там виросте, не можна. Різниця забруднення від тактичної в порівнянні з Чорнобилем складає 20 тисяч разів, де ЧАЕС вибухнула потужніше. Тобто, тактична ядерна зброя не здатна викликати "ядерну зиму".

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Вважається, що Росія має приблизно дві тисячі тактичних ядерних ракет з найбільшим зарядом в 800 кілотонн. Для порівняння, на Хіросіму скинули бомбу потужністю в 15 кілотонн. Щоправда, тоді ядерну зброю не розділяли на тактичну і стратегічну. Потужність ядерної зброї залежить від розміру боєголовки та висоти, на якій вона вибухає.

Чим рятуватись від наслідків ядерного вибуху

Заражену територію слід покинути якомога швидше, нічого не торкаючись та дихаючи через фільтрувальну тканину, змочену водою. Після виходу із зони зараження треба зняти одяг та ретельно вимитись.

Вживання звичайного йоду не допоможе, хіба – препарати йоду, які призначають для лікування захворювань щитовидної залози. От їх можна спробувати знайти в аптеках.

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Чи загрожує людству світова ядерна війна

Не факт. Для цього інші країни мають відповісти на ядерний удар першого агресора. Тоді може бути порушена так звана рівновага Неша, коли світ опиниться на порозі ядерної війни і країни, які володіють ядерною зброєю, почнуть закидати нею одна одну.

Джон Неш – американський вчений, математик, що вирахував такий баланс. Виходячи з нього, навряд чи поодиноке застосування тактичної ядерної зброї може привести світ на поріг такої війни.

Для України застосування тактичної ядерної зброї точно не буде апокаліпсисом. Хоча, переступивши ядерний поріг один раз, спинитись буде дуже важко.

Загроза ядерного удару