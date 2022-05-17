Патрушев озвучил дебильную версию о причине вторжения России в Украину

Патрушев назвал новую причину войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев назвал новую версию причины нападения его страны на Украину.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Мероприятие стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в Украине и целом ряде других государств. "Специальная военная операция" сорвала эти замыслы", — заявил Патрушев.

Новая фаза войны

Сейчас война в Украине переходит в затяжную фазу. Российские захватчики не уходят из оккупированных регионов. Они готовятся перейти к глубоко эшелонированной обороне. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, по многим признакам РФ осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции.

"Война переходит в затяжную фазу. В Херсонской области, в Запорожской области оккупанты осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы перейти к обороне", – заявил Резников.

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