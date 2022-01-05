Первое убийство на протестах в Казахстане: СМИ показали видео

Силовики взялись за оружие / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Среди протестующих в Казахстане есть первые жертвы. В городе Атырау полиция открыла огонь по людям, в результате чего один человек погиб от выстрела в голову.

Об этом сообщает Радио "Азаттик".

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Что происходит

Сообщается, что на протесты в городе Атырау вышли около 3000 людей, требующих встречи с акимом (губернатором) Атырауской области. По информации корреспондента Радио "Азаттик", полиция открыла огонь по митингующим. Серьезные ранения получили два человека, одному из них попали в голову – он скончался. Корреспондент видела несколько человек с травмами ног. Возможно, полиция применила и резиновые пули.

По официальным данным МВД Казахстана, по состоянию на утро 5 января были задержаны более 200 человек "за нарушение общественного порядка". Власти о наличии пострадавших среди демонстрантов не сообщали.

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"В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин", — заявили в МВД.

Президент

В своем телеобращении к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил о жертвах.

"Есть убитые и раненые, толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих и издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других центрах, в связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение", – цитирует казахского лидера агентство "Интерфакс".

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Ситуация