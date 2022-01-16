В Кремле допустили развертывание вооружений в Украине – СМИ

Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не отверг однозначно идею о возможном размещении Москвой наступательных вооружений на территории Украины.
В распоряжении журналистов агентства Bloomberg оказалась расшифровка интервью Пескова американскому телеканалу CNN, которое должно выйти днем в воскресенье, 16 января, в передаче Fareed Zakaria GPS.
В статье агентства говорится, что официальный представитель Кремля произнес следующую фразу: "Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины". Вместе с тем, он указал, что речи о военных действиях в отношении Украины не идет.
Ранее, 14 января, представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что российская сторона, "возможно, готовит диверсионные операции, направленные против собственных (пророссийских. – Ред.) сил" на Донбассе, и фабрикуют провокации в социальных сетях и СМИ, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае провала дипломатии, напоминает Bloomberg.
В интервью CNN Дмитрий Песков не стал комментировать эти заявления, отмечает агентство.
Песков о переговорах России и Запада
Комментируя переговоры России с США и НАТО, Песков, согласно материалу Bloomberg, заявил следующее: "Между нами есть определенное понимание. Но в целом, в принципе, сейчас мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это нехорошо, и это вызывает беспокойство".
Кроме прочего, в ходе интервью Песков повторил призыв России к НАТО гарантировать отказ от приема в состав Альянса Украины.
"Потому что иначе это (вступление Украины в НАТО. – Ред.) будет юридически возможно", – добавил Песков.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
- Также в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не приходились, но было отмечено готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.
- Кроме того, CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.