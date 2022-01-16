У Кремлі допустили розгортання озброєнь в Україні – ЗМІ

Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков не відкинув однозначно ідею про можливе розміщення Москвою наступальних озброєнь на території України.
У розпорядженні журналістів агенції Bloomberg опинилося розшифрування інтерв'ю Пєскова американському телеканалу CNN, яке має вийти вдень у неділю, 16 січня, у передачі Fareed Zakaria GPS.
У статті агентства йдеться, що офіційний представник Кремля вимовив таку фразу: "Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України". Водночас, він зазначив, що про військові дії стосовно України не йдеться.
Раніше, 14 січня, представники адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що російська сторона "можливо готує диверсійні операції, спрямовані проти власних (проросійських. – Ред.) сил" на Донбасі, і фабрикують провокації в соціальних мережах та ЗМІ, щоб виправдати вторгнення в Україну у разі провалу дипломатії, нагадує Bloomberg.
В інтерв'ю CNN Дмитро Пєсков не коментував ці заяви, зазначає агентство.
Пєсков про переговори Росії та Заходу
Коментуючи переговори Росії із США та НАТО, Пєсков, згідно з матеріалом Bloomberg, заявив таке: "Між нами є певне розуміння. Але в цілому, в принципі, зараз ми можемо сказати, що ми знаходимося на різних, абсолютно різних шляхах. Це погано, і це викликає занепокоєння".
Крім того, під час інтерв'ю Пєсков повторив заклик Росії до НАТО гарантувати відмову від прийому до складу Альянсу України.
"Бо інакше це (вступ України до НАТО. – Ред.) буде юридично можливим", – додав Пєсков.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
- Також у ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Зазначається, що розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено на готовності особового складу „за першою командою" виконувати завдання за призначенням.
- Крім того, CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.