Певичку Ваенгу бьет животный страх от мысли, что Путин смертный

Владимир Путин (слева) и Елена Ваенга (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Российская певица Елена Ваенга, ярая фанатка хозяина Кремля Владимира Путина, заявила, что очень боится смерти кровавого диктатора. Показательные слова прозвучали в интервью для Ксении Собчак.

"Помнишь, я тебе сказала сейчас, что я очень боялась, чтобы он не стал тогда президентом. Ксюш, прости меня, пожалуйста, я тебе это скажу. Я очень боюсь, мне очень страшно, что с ним что-то случится или что-то, не дай Бог, да я физически, животным страхом боюсь, чтобы, не дай Бог, с ним что-то было. Вот до такой степени. То есть мне нужен только он… Не знаю, как объяснить, если кто-нибудь... Никто не может быть таким, как он. Никто... Очень сильный. Я с ним не боюсь. Я знаю, что если его не станет, я вообще не знаю, что станет с моей страной", – сказала Ваенга.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":