Співачку Ваєнгу б'є тваринний страх від думки, що Путін смертний

Володимир Путін (ліворуч) та Олена Ваєнга (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російська співачка Олена Ваєнга, вона ж фанатка господаря Кремля Володимира Путіна, заявила, що дуже боїться смерті кривавого диктатора. Показові слова пролунали в інтерв'ю для Ксенії Собчак.

"Пам'ятаєш, я тобі сказала зараз, що я дуже боялася, щоб він не став тоді президентом. Ксюш, вибач мені, будь ласка, я тобі це скажу. Я дуже боюсь, мені дуже страшно, що з ним щось станеться чи щось, не дай Боже, та я фізично, тваринним страхом боюся, щоб, не дай Боже, з ним щось було... Отож, до такого ступеня меня потрібний лише він... Не знаю, як пояснити, якщо хтось... Ніхто не може бути, як він. Ніхто... Дуже сильний. Я з ним не боюся. Я знаю, що якщо його не стане, я взагалі не знаю, що стане з моєю країною", – сказала Ваєнга в інтерв'ю Ксенії Собчак.

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