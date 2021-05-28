Письмо с угрозой взрыва Ryanair отправили после поворота самолета в Минск – Proton

Ранее стало известно, что сообщение о минировании воздушного судна поступило на почту аэропорта через полчаса после того, как власти рассказали о бомбе экипажу

Самолет Ryanair на стоянке в аэропорту. / Фото: Pixabay

Швейцарский сервис безопасной электронной почты Proton подтвердил, что письмо с угрозой взрыва на борту самолета Ryanair Афины – Вильнюс было отправлено после того, как самолет изменил маршрут и повернул в сторону Минска.

Об этом Reuters сообщили в компании Proton Technologies AG.

"У нас нет достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследовании после получения юридического запроса", – говорится в заявлении швейцарской компании.

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.