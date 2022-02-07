Польша призвала к встрече НАТО с Украиной и Грузией: в чем причина

Ближайший саммит НАТО состоится в июне 2022 года. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Польши Анджей Дуда предложил провести встречи в формате НАТО-Украина и НАТО-Грузия во время ближайшего саммита Альянса.

Об этом он заявил во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Союзники НАТО

"Я считаю, что мы должны провести встречу на уровне глав государств Грузия-НАТО, а также провести встречу в формате НАТО-Украина, чтобы показать нашу солидарность с этими странами", – сказал Дуда.

По его словам, Украина и Грузия всегда были надежными союзниками НАТО.

Ближайший саммит НАТО состоится в июне 2022 года.

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Угроза вторжения РФ

Глава военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. По данным НАТО, общая численность российских военных у границ Украины превысит 100 000 человек.

Россия накопила более чем 100-тысячную армию вблизи границы с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной. При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

В свою очередь Sky News заявили, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к Киеву, то он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

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Напомним, The Washington Post сообщила о том, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

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