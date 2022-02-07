Польща закликала до зустрічі НАТО з Україною та Грузією: у чому причина

Найближчий саміт НАТО відбудеться у червні 2022 року. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував провести зустрічі у форматі НАТО – Україна та НАТО – Грузія під час найближчого саміту Альянсу.

Про це він заявив на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Союзники НАТО

"Я вважаю, що ми маємо провести зустріч на рівні глав держав Грузія – НАТО, а також провести зустріч у форматі НАТО – Україна, щоб показати нашу солідарність із цими країнами", – сказав Дуда.

За його словами, Україна та Грузія завжди були надійними союзниками НАТО.

Найближчий саміт НАТО відбудеться у червні 2022 року.

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Загроза вторгнення РФ

Глава Військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань. За даними НАТО, загальна кількість російських військових біля кордонів України перевищить 100 000 осіб.

Росія накопичила більш ніж 100-тисячну армію поблизу кордону з Україною. 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказані всі дані про скупчення російських військ. Водночас експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

Зі свого боку Sky News заявили: якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну і вибрати найкоротший шлях до Києва, то він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження.

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Нагадаємо, The Washington Post повідомила про те, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців.

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