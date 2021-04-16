Польша солидарна с США: три сотрудника посольства РФ объявлены персонами нон-грата

В Варшаве вручили послу России Сергею Андрееву ноту сотрудникам из-за их деятельности, вредящей Польше

Польша выразила солидарность с США в связи с введением санкций против РФ, и объявила трех сотрудников российского посольства в Варшаве персонами нон-грата.

Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Польши.

Так, МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева и вручил ему ноту о признании трех сотрудников посольства персонами нон-грата.

Несмотря на то, что имена дипломатов не называются, решение было принято из-за нарушения ими дипломатического статуса и их деятельности, вредящей Польше.

Реклама

Напомним, 15 апреля США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент Джо Байден. Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов штатов. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".

Также президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России. Он заявил что, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Европе летом и дал понять ему, что США продолжают поддерживать Украину.