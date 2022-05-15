После разговора с Путиным, Финляндия окончательно решила вступать в НАТО

Саули Ниинисте после разговора с Владимиром Путиным объявил, что Финляндия подаст заявку в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня
Власти Финляндии 15 мая официально объявили, что страна подает заявку о присоединении к НАТО.
Соответствующее заявление сделали на пресс-конференции президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин, пишет The Guardian.
"Финляндия подает заявку на членство в НАТО. Защищенная Финляндия рождается как часть стабильного, сильного и ответственного северного региона. Мы получаем безопасность, и мы также разделяем ее", – заявил Ниинисте.
Премьер-министр Санна Марин сообщила, что теперь предложение будет отправлено в парламент для ратификации.
"Наше решение является историческим. Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность альянса в целом", – сказала она.
Ожидается, что предложение о членстве в НАТО будет представлено финскому парламенту для ратификации в понедельник. Таким образом, Альянс может начать рассмотрение заявки уже на следующей неделе.
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