Після розмови з Путіним, Фінляндія остаточно вирішила вступати до НАТО

Саулі Нійністе після розмови з Володимиром Путіним оголосив, що Фінляндія подасть заявку до НАТО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністр Санна Марін 15 травня офіційно оголосили, що країна подає заявку про приєднання до НАТО. Рішення було прийнято після телефонної розмови Нійністе з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася напередодні.

Відповідну заяву Саулі Нійністе та Санна Марін зробили на прес-конференції в неділю, пише The Guardian.

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"Фінляндія подає заявку на членство в НАТО. Захищена Фінляндія народжується як частина стабільного, сильного та відповідального північного регіону. Ми отримуємо безпеку, і ми також поділяємо її", – заявив Нійністе.

Прем'єр-міністр Санна Марін повідомила, що тепер пропозиція буде надіслана до парламенту для ратифікації.

"Наше рішення є історичним. Як член НАТО ми також нестимемо відповідальність за безпеку альянсу в цілому", – сказала вона.

Санна Марін и Саулі Нійністе

Очікується, що пропозиція щодо членства в НАТО буде подана фінському парламенту для ратифікації у понеділок. Таким чином, Альянс може розпочати розгляд заявки вже наступного тижня.

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Раніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, найімовірніше, заявку на членство в НАТО 18 травня.

Як відомо, президент Фінляндії Саулі Нійністе зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну й особисто повідомив, що його країна вирішила добиватися членства в НАТО, про що інформує свого сусіда. Фінський лідер розповів Путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, та масоване вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Росія погрожує Фінляндії через НАТО