Після розмови з Путіним, Фінляндія остаточно вирішила вступати до НАТО

Саулі Нійністе після розмови з Володимиром Путіним оголосив, що Фінляндія подасть заявку до НАТО. / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністр Санна Марін 15 травня офіційно оголосили, що країна подає заявку про приєднання до НАТО. Рішення було прийнято після телефонної розмови Нійністе з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася напередодні.
Відповідну заяву Саулі Нійністе та Санна Марін зробили на прес-конференції в неділю, пише The Guardian.
"Фінляндія подає заявку на членство в НАТО. Захищена Фінляндія народжується як частина стабільного, сильного та відповідального північного регіону. Ми отримуємо безпеку, і ми також поділяємо її", – заявив Нійністе.
Прем'єр-міністр Санна Марін повідомила, що тепер пропозиція буде надіслана до парламенту для ратифікації.
"Наше рішення є історичним. Як член НАТО ми також нестимемо відповідальність за безпеку альянсу в цілому", – сказала вона.
Очікується, що пропозиція щодо членства в НАТО буде подана фінському парламенту для ратифікації у понеділок. Таким чином, Альянс може розпочати розгляд заявки вже наступного тижня.
Раніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, найімовірніше, заявку на членство в НАТО 18 травня.
Як відомо, президент Фінляндії Саулі Нійністе зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну й особисто повідомив, що його країна вирішила добиватися членства в НАТО, про що інформує свого сусіда. Фінський лідер розповів Путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, та масоване вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.
Росія погрожує Фінляндії через НАТО
- 14 травня заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що у Москви виникають питання у зв'язку з фактичною відмовою Фінляндії та Швеції від без'ядерного статусу у зв'язку з можливим вступом до НАТО. "Це нова реальність, яку ми маємо враховувати. Виникає питання негативних ядерних гарантій для цих держав", – цитує цього діяча російська агенція "Інтерфакс".
- На день раніше перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що "як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою цілю для російських військових.