Послы ЕС одобрят продление санкций против России из-за Крыма – СМИ

Послы ЕС продлят санкции из-за оккупации Россией Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"

Послы Европейского союза планируют одобрить продление персональных санкций против России из-за оккупации Крыма в среду, 8 сентября. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

По его словам, речь идет об ограничениях в отношении физических и юридических лиц, причастных к захвату украинского полуострова.

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"Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет", чтобы продлить на шесть месяцев запрет на въезд и замораживание активов для 177 человек и 44 юридических лиц, которые, как считают, подорвали территориальную целостность Украины", – написал журналист.

Напомним, в июле ЕС одобрил продление экономических санкций против России за оккупацию украинского Крыма. А в конце июня лидеры стран ЕС подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом будет необходимость.

Напомним, что по итогам Евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений

Также мы писали, что на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.