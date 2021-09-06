Посли ЄС схвалять продовження санкцій проти Росії через Крим – ЗМІ

Посли ЄС продовжать санкції через окупацію Росією Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

Посли Європейського союзу планують схвалити продовження персональних санкцій проти Росії через окупацію Криму в середу, 8 вересня. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, мова йде про обмеження стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до захоплення українського півострова.

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"Посли ЄС в середу дадуть "зелене світло", щоб продовжити на шість місяців заборону на в'їзд і заморожування активів для 177 чоловік і 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України", – написав журналіст.

Нагадаємо, в липні ЄС схвалив продовження економічних санкцій проти Росії за окупацію українського Криму. А в кінці червня лідери країн ЄС підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому буде необхідність.

Нагадаємо, що за підсумками євросаміту, який пройшов 25 червня, лідери ЄС закликали Росію цілком взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських угод.

Також ми писали, що на саміті відхилили ідею Франції та Німеччини провести саміт ЄС – Росія з прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Проти цієї ініціативи також виступала Україна.