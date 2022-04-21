Премьер Хорватии объявил президенту страны бойкот, назвав его "пророссийским вандалом"

Пленкович уверен, что Миланович нанес огромный ущерб внешней политике Хорватии. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прекращает все контакты с президентом Зораном Милановичем. Об этом глава правительства заявил после того, как Миланович утверждал, что партия Пленковича HDZ связана с бывшей югославской секретной службой, сообщает Euractiv.

"Мы не намерены встречаться с ним в формате Совета нацбезопасности. Мы не собираемся встречаться с ним лицом к лицу, однозначно. Мы не собираемся тратить время и иметь физический контакт с кем-то, кто может таким вульгарным и возмутительным образом обращаться с политической партией, правительством и многими из нас в отдельности", – сказал Пленкович.

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Премьер также обвинил Милановича в том, что он манипулятор и вандал и "человек с пророссийскими взглядами".

"Я не знаю, является ли он их агентом или нет, однако ущерб, который он нанес Хорватии во внешней политике за последние два месяца, огромен", – заявил Пленкович.

Премьер также добавил, что "пока действует это правительство, ни один министр не будет с президентом ездить, организовывать общие встречи и конференции".

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"Мы будем его бойкотировать", – подчеркнул Пленкович, сказав, что Миланович перешел черту, заявив, что вся партия и правительство – бандиты.

В январе текущего года Миланович также заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий. Позже премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что слова хорватского лидера Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО, не имеют отношения к позиции правительства страны.

Как сообщал сайт "Сегодня", в начале февраля президент Хорватии выступил с обвинениями в адрес Великобритании из-за ее роли в поддержке Украины и призвал к соглашению с Россией, поскольку без нее, по его словам, не может быть стабильности в Европе.