Пресс-секретарем Белого дома впервые станет афроамериканка и открытая лесбиянка

Карин Жан-Пьер станет новым пресс-секретарем Байдена / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Джо Байден назначил следующим пресс-секретарем Белого Дома Карин Жан-Пьер — первую темнокожую женщину и открытого представителя ЛГБТ на этом посту. Действующая пресс-секретарь Джен Псаки покинет пост на следующей неделе, сообщает AP.

Жан-Пьер берет на себя эту роль, поскольку Белому Дому предстоит тяжелая битва за то, чтобы помочь демократам удержаться в Палате представителей и Сенате на промежуточных выборах этой осенью, а администрация изо всех сил пытается решить проблемы американцев по поводу стремительного роста инфляции и состояния экономики. Кроме того, Байден сталкивается с огромным количеством внешнеполитических проблем, включая продолжающееся вторжение России в Украину и эскалацию программы ядерных испытаний Северной Кореи. Байден собирается посетить Южную Корею и Японию в конце этого месяца и Европу в июне.

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"Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена-Харрис от имени американского народа", — говорится в заявлении Байдена.

Псаки, которая покидает Белый дом 13 мая, назвала своего преемника "партнером правды", отметив важность этого исторического назначения.

Карин Жан-Пьер была первым заместителем пресс-секретаря со дня инаугурации. Байден также возвращает давнего стратега-демократа Аниту Данн в качестве своего старшего советника. В прошлом году она проработала в Белом доме Байдена несколько месяцев после того, как Байден был приведен к присяге.

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