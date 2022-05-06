Буш назвал Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени"

Экс-президент США и президент Украины пообщались

Буш поблагодарил Зеленского за лидерство/Фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube. Коллаж: "Сегодня"

43-й президент США Джордж Буш назвал президента Украины Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени".

Об этом он написал в Instagram после разговора с Владимиром Зеленским.

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"Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени – сегодня утром. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не пошатнутся в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма. Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, защищающих свою свободу", — написал Буш.

В свою очередь Зеленский сказал, что "американцы откровенные, открытые люди" и что у украинцев и американцев общие ценности. Глава государства пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время.

США не потеряют интерес к Украине

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет помогать ей, но это не так.

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"Пока Россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку на то, что западное единство рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – написал президент США Джо Байден в Twitter.

По его словам, единство внутри Америки, а также единство страны с партнерами, союзниками и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал о том, что ему никогда не удастся оккупировать всю Украину.

"Этого не произойдет", – отметил президент США.

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