Буш назвав Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу"

Експрезидент США та президент України поспілкувалися

Буш подякував Зеленському за лідерство/Фото: Офіс президента України, скриншот з YouTube. Колаж: "Сьогодні"

43-й президент США Джордж Буш назвав президента України Володимира Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу".

Про це він написав в Instagram після розмови з Володимиром Зеленським.

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"Я мав честь поговорити кілька хвилин із президентом Зеленським – Вінстоном Черчиллем нашого часу – сьогодні вранці (5 травня, — ред.). Я подякував президентові за його лідерство, його приклад та його відданість свободі, і я привітав мужність українського народу. Президент Зеленський запевнив мене, що вони не похитнуться у своїй боротьбі проти путінського варварства та бандитизму. Американці надихаються їхньою силою духу та стійкістю. Ми продовжимо підтримувати українців, які захищають свою свободу", — написав Буш.

Своєю чергою Зеленський сказав, що "американці відверті, відкриті люди" і що в українців та американців спільні цінності. Глава держави запросив Буша відвідати Україну у зручний для нього час.

США не втратять інтерес до України

Президент РФ Володимир Путін, швидше за все, вважає, що Захід втратить інтерес до України і перестане їй допомагати, але це не так.

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"Поки що Росія продовжує жорстоко поводитися з Україною, Путін робить ставку на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він робить ставку на те, що західна єдність впаде. Ми ще раз доведемо, що він помилявся", – написав президент США Джо Байден у Twitter.

За його словами, єдність усередині Америки, а також єдність країни з партнерами, союзниками та українським народом надсилає Путіну безпомилковий сигнал про те, що йому ніколи не вдасться окупувати всю Україну.

"Цього не станеться", – зазначив президент США.

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