Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

Приедет ли Путин на саммит G20, так и неясно / Коллаж "Сегодня"
Президент Индонезии Джоко Видодо, побывавший с визитом сначала в Киеве, а потом в Москве, выполнил свою миссию. Он передал международному преступнику Владимиру Путину послание президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".
Что известно
"Хотя нынешняя ситуация все еще очень сложная, но я все же говорю, что важно продвигаться к мирному урегулированию. А также начать диалог. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину", – сказал президент Индонезии.
Что именно передал Джоко Видодо, остается тайной. Путин ответил сухо и без подробностей.
"В ходе переговоров, разумеется, затрагивались также и некоторые другие наиболее актуальные региональные и международные проблемы. Я подробно проинформировал господина президента и о ситуации, которая складывается на украинском направлении", – передают слова Путина российские пропагандистские СМИ.
Обстановка
- 29 июня президент Индонезии Джоко Видодо побывал в Ирпене, где своими глазами увидел, что делает Путин с нацией, которая отстаивает свою независимость и территориальную целостность.
- После Видодо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и получил послание для международного преступника, к которому поехал с визитом после Киева.
- Ранее Видодо пригласил и Зеленского, и Путина на саммит "Большой двадцатки". Кремлевский террорист тут же засобирался на Бали, однако начали возмущаться западные страны.