Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

Приедет ли Путин на саммит G20, так и неясно / Коллаж "Сегодня"

Президент Индонезии Джоко Видодо, побывавший с визитом сначала в Киеве, а потом в Москве, выполнил свою миссию. Он передал международному преступнику Владимиру Путину послание президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

"Хотя нынешняя ситуация все еще очень сложная, но я все же говорю, что важно продвигаться к мирному урегулированию. А также начать диалог. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину", – сказал президент Индонезии.

Что именно передал Джоко Видодо, остается тайной. Путин ответил сухо и без подробностей.

"В ходе переговоров, разумеется, затрагивались также и некоторые другие наиболее актуальные региональные и международные проблемы. Я подробно проинформировал господина президента и о ситуации, которая складывается на украинском направлении", – передают слова Путина российские пропагандистские СМИ.

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