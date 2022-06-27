Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге 💸 Дефолт России ⚠ Угроза из Беларуси ✅ Саммит G7
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Готовится к встрече с Зеленским? Путин подтвердил участие в саммите G20

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 июня, 19:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мероприятие в этом году будет принимать Индонезия
Путин готовится принять участие в саммите G20, куда пригласили Зеленского.
Путин готовится принять участие в саммите G20, куда пригласили Зеленского. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил свое участие в саммите G20. На этом же мероприятии пригласили выступить президента Украины Владимира Зеленского. Саммит запланирован на 15-16 ноября.

Об этом сообщает ряд росСМИ.

Реклама

"Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит "Группы двадцати", который пройдет на острове Бали 15-16 ноября", – пишут пропагандистские СМИ, со ссылкой на заявление Кремля.

Также сообщается о том, что Индонезия, которая в этом году будет принимать встречу, надеется на очный формат мероприятия.

США не хотят видеть Россию на саммите G20

Через месяц после широкомасштабного вторжения армии России в Украину президент США Джозеф Байден высказался за исключение России из G20. Также он предложил предоставить Украине возможность участия во встречах "двадцатки". Так как ближайший саммит планировался через полгода, вопрос так и повис в воздухе. А тем временем хозяин будущего саммита – президент Индонезии Джоко Видодо решил стать миротворцем и позвал на саммит как Владимира Зеленского в качестве гостя, так и желающего уничтожить Украину Путина.

Реклама

Вскоре свое нежелание находиться в одном помещении с Путиным высказали представители Белого дома высказали еще раз.

Как сообщил американский телеканал CNN, Белый дом в частном порядке сообщил Индонезии, что Россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что хотя до саммита еще шесть месяцев, но позиция лидера США ясна.

"Президент публично выразил свое несогласие с участием Путина в G20. Мы выразили свое мнение, что мы не думаем, что они должны быть частью публичного мероприятия или в частном порядке. Многое может произойти за это время, но мы, конечно же, пока не видим признаков того, что Россия планирует конструктивно участвовать в дипломатических переговорах", – ответила Псаки на соответствующий вопрос журналистов.

Присутствие же Владимира Зеленского на саммите в качестве гостя Белый дом приветствует, хотя, по словам Псаки, еще слишком рано говорить о том, как это будет выглядеть.

Реклама

Отметим, что в саммите G20 примут участие лидеры Аргентины, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Великобритании, Мексики, США, Турции, Франции, Южной Кореи, ЮАР, Японии, Саудовской Аравии и ЕС.

Ранее мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет увидеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что суверенная Украина переживет президента РФ Владимира Путина и он уже проиграл войну.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 27 июня
1
Личный состав 35000
Личный состав
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3687
ББМ
4
Артиллерия 771
Артиллерия
5
Средства ПВО 101
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 184
Вертолеты
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2575
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Образец военного разведчика... Александр Штоюнда – майор, заместитель командира, начальник воздушно-десантной службы 18-го отдельного батальона морской пехоты. На войне с 2014 года: Мариуполь, Краснопартизанск, Изварино, Белокаменка... Неоднократно награжден, в том числе орденом Богдана Хмельницкого. Погиб, выполняя боевое задание…

История героя
Непокоренные
Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20746.16

Bitcoin Cash (BCH)

112.03

Binance Coin (BNB)

233.97

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

16.63

Litecoin (LTC)

55.71

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять