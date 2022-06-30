Президент Індонезії передав Путіну послання від Зеленського

Чи приїде Путін на саміт G20, так і неясно / Колаж "Сьогодні"

Президент Індонезії Джоко Відодо, який побував з візитом спочатку в Києві, а потім у Москві, виконав свою місію. Він передав міжнародному злочинцю Володимиру Путіну послання президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

Реклама

Що відомо

"Хоча нинішня ситуація все ще дуже складна, але я все ж таки кажу, що важливо просуватися до мирного врегулювання. А також розпочати діалог. Я передав послання президента Зеленського президенту Путіну", – сказав очільник Індонезії.

Що саме передав Джоко Відодо, залишається таємницею. Путін відповів сухо та без подробиць.

"У ході переговорів, зрозуміло, торкалися також деяких інших найактуальніших регіональних та міжнародних проблем. Я докладно поінформував пана президента і про ситуацію, що складається на українському напрямі", – передають слова Путіна російські пропагандистські ЗМІ.

Реклама

Обстановка