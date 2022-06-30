Президент Індонезії передав Путіну послання від Зеленського

Чи приїде Путін на саміт G20, так і неясно / Колаж "Сьогодні"
Президент Індонезії Джоко Відодо, який побував з візитом спочатку в Києві, а потім у Москві, виконав свою місію. Він передав міжнародному злочинцю Володимиру Путіну послання президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
Що відомо
"Хоча нинішня ситуація все ще дуже складна, але я все ж таки кажу, що важливо просуватися до мирного врегулювання. А також розпочати діалог. Я передав послання президента Зеленського президенту Путіну", – сказав очільник Індонезії.
Що саме передав Джоко Відодо, залишається таємницею. Путін відповів сухо та без подробиць.
"У ході переговорів, зрозуміло, торкалися також деяких інших найактуальніших регіональних та міжнародних проблем. Я докладно поінформував пана президента і про ситуацію, що складається на українському напрямі", – передають слова Путіна російські пропагандистські ЗМІ.
Обстановка
- 29 червня президент Індонезії Джоко Відодо побував в Ірпені, де на власні очі побачив, що робить Путін з нацією, яка відстоює свою незалежність та територіальну цілісність.
- Після Відодо зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та отримав послання для міжнародного злочинця, до якого поїхав із візитом після Києва.
- Раніше Відодо запросив і Зеленського, і Путіна на саміт "Великої двадцятки". Кремлівський терорист відразу зазбирався на Балі, проте почали обурюватись західні країни.