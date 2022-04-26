Президент Молдовы назвала причину взрывов в Приднестровье

Майя Санду прокоментувала серію вибухів у Придністров'ї / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на серию взрывов в непризнанной "республике" Приднестровье.
"Взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона", – цитирует Санду Telegram-канал "Новости Одессы".
Отметим, что 26 апреля президент Молдовы созвала заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.
Взрывы в Приднестровье
Утром 26 апреля в непризнанном Приднестровье неподалеку от границы с Украиной прогремели взрывы. Обошлось без пострадавших, однако был взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио.
РосСМИ также сообщили об атаке на аэродром недалеко от столицы непризнанного Приднестровья – Тирасполя.
Накануне в Тирасполе прогремели взрывы у здания "министерства госбезопасности".
По данным украинской разведки, взрывы были спланированной провокацией ФСБ.
Армия РФ в Украине хочет пробить коридор к Приднестровью
В Минобороны России ранее заявляли, что вторая фаза войны в Украине предусматривает выход к границе Приднестровья.
"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – заявил и. о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.
Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.