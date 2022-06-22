Командующий армией РФ в Украине исчез: кто заменил "сирийского мясника"

Александр Дворников (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Очередные кадровые перестановки произошли в командовании российской армии.

Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на американский Институт изучения войны (ISW).

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Так, снят с должности действующий ответственный за войну в Украине Александр Дворников. Его заменит генерал армии Сергей Суровикин, возглавляющий Воздушно-космические силы.

"Замена командующего в разгар крупных боевых действий – радикальный шаг. Это говорит о серьезных кризисах в российском высшем командовании и, возможно, о "чистке" со стороны Кремля. Такие ротации указывают на продолжение дисфункции Кремля в ведении войны", – пишут аналитики.

Командующий армией РФ в Украине пропал с фронта

В Кремле продолжают зачищать ряды военного командования после неудач в Украине. Российский генерал Александр Дворников, которому в апреле было поручено командование войной на украинской территории, уже две недели не появляется на фронте.

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Президент России Владимир Путин назначил нового командующего, генерала Александра Дворникова, в апреле, что многие расценили как признание того, что первоначальный военный план России провалился.

По словам американских официальных лиц, вскоре после своего назначения генерал Дворников пытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников задуматься о том, по-прежнему ли он отвечает за военные действия.

Кто еще лишился погон?

Командование Воздушно-десантными войсками РФ: Владимир Путин уволил командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова. Вместо него назначен начальник штаба центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский.

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Ранее мы сообщали, что Путин снял начальника Генштаба.

Также напомним, за что Путин наказал сторонницу русского мира Поклонскую.