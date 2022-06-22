Командувач армією РФ в Україні зник: хто замінив "сирійського м'ясника"

Олександр Дворніков (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Чергові кадрові перестановки сталися у командуванні російської армії.

Про це повідомляє "Сьогодні", посилаючись на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Так, знято з посади чинного відповідального за війну в Україні Олександра Дворнікова. Його замінить генерал армії Сергій Суровікін, який очолює Повітряно-космічні сили.

"Заміна командувача у розпал великих бойових дій – радикальний крок. Це говорить про серйозні кризи у російському вищому командуванні і, можливо, про "чистку" з боку Кремля. Такі ротації вказують на продовження дисфункції Кремля у веденні війни", – пишуть аналітики.

Командувач армією РФ в Україні зник з фронту

У Кремлі продовжують зачищати лави військового командування після невдач в Україні. Російський генерал Олександр Дворніков, якому у квітні було доручено командування війною на українській території, вже два тижні не з'являється на фронті.

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Президент Росії Володимир Путін призначив нового командувача, генерала Олександра Дворнікова, у квітні, що багато хто розцінив як визнання того, що початковий військовий план Росії провалився.

За словами американських офіційних осіб, невдовзі після свого призначення генерал Дворніков намагався змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи координувати свої атаки. Але останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників замислитися над тим, чи він відповідає за військові дії.

Хто ще втратив погони?

Командування Повітряно-десантними військами РФ: Володимир Путін звільнив командувача ВДВ Росії генерал-полковника Андрія Сердюкова. Замість нього призначено начальника штабу центрального військового округу генерал-полковника Михайла Теплинського.

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Раніше ми повідомляли, що Путін зняв начальника Генштабу.

Також нагадаємо, за що Путін покарав прихильницю "русского мира" Поклонську.