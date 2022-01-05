Протестующие в Казахстане захватили резиденцию президента в Алматы – там пожар

Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Фото: коллаж "Сегодня"
Старая резиденция президента Казахстана в Алматы охвачена пламенем, заявили в противопожарной службе. В соцсетях уже распространяются фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания.
Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.
"Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы", – передает спецкор информагентства.
Причина возгорания на данный момент неизвестна. Однако сообщения о захвате президентской резиденции в Алматы появились позже информации о пожаре.
Отметим, резиденция президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева находится на проспекте Назарбаева. По соседству располагаются здание администрации города, Центральный государственный музей и другие здания.
К слову, ранее сообщалось о возгорании здания захваченной демонстрантами администрации в Алматы. Видео и фото уже распространились в соцсетях.
Как сообщил комендант Алматы, на фоне протестов начались погромы – повреждено около 400 кафе, магазинов и офисов и около 120 машин. Помимо резиденции, сообщают и о пожаре в здании городской прокуратуры.
Протесты в Казахстане
- Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Причиной недовольства людей стало решение правительства о повышении тарифов на газ на 50%.
- Во многих городах произошли столкновения протестующих с силовиками, в связи с чем был объявлен режим ЧП и комендантский час, а также замедлена работа интернета.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны, однако протесты не прекратились.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.