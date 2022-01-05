Протестувальники в Казахстані захопили резиденцію президента в Алмати – там пожежа

Протестувальники захопили резиденцію президента Казахстану. Фото: колаж "Сьогодні"

Стара резиденція президента Казахстану в Алмати охоплена полум'ям, заявили в протипожежній службі. У соцмережах вже поширюються фото та відео, де видно димову завісу навколо будівлі та вогнища загоряння.

Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан.

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"Навколо все в диму, чути вибухи світлошумових гранат та постріли", – передає спецкор інформагентства.

Причина загоряння наразі невідома. Проте повідомлення про захоплення президентської резиденції в Алмати з'явилися пізніше за інформацію про пожежу.

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Зазначимо, що резиденція президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва розташована на проспекті Назарбаєва. По сусідству розташовані будівля адміністрації міста, Центральний державний музей та інші будинки.

До речі, раніше повідомлялося про загоряння будівлі захопленої демонстрантами адміністрації в Алмати. Відео та фото вже поширилися у соцмережах.

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Як повідомив командант Алмати, на фоні протестів почалися погроми – пошкоджено близько 400 кафе, магазинів та офісів та близько 120 машин. Крім резиденції, повідомляють і про пожежу в будівлі міської прокуратури.

Протести у Казахстані