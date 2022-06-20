Путин не контролирует Россию полностью – политолог

Политолог отметил, что вопрос о преемнике Владимира Путина стоит 10 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Разговоры о том, кто заменит на посту президента России Владимира Путина, ведутся уже давно. Учитывая слухи о болезни диктатора, эти разговоры усилились – среди прочих на замену Путина называют Николая Патрушева и Сергея Кириенко.

Об этом заявил политолог Павел Лузин в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Ситуация в России

По словам политолога, разговоры о преемнике Владимира Путина идут со времен экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

"Я не склонен преувеличивать степень персонификации российской системы власти. Все-таки это не Каддафи, который действительно опирался на свою семью, племя, баланс племен и пр. Это не Сирия до 2012 года, это не Ирак Хусейна, где тоже была опора на понятный и узкий круг лиц и персоналистский режим. Путин решает что-то во внешнеполитической сфере. Например, вопрос войны решал он – с этими генералами, ФСО, наверное, ФСБ, причем не со всеми из ФСБ", – рассказал он.

Павел Лузин отметил, что Путин за два с лишним года абсолютно изолировался от текущего управления:

"Т. е. когда ты отказываешься от управления, отталкиваешься: "Решайте это без меня, а если будут острые конфликты, то прибегите ко мне – я уже чего-нибудь разрешу" – это значит, что он в полной мере систему не контролирует и не управляет. Он такой же заложник этой системы власти".

Политолог заявил, что на самом деле вопрос о том, кто будет преемником, стоит уже очень давно – около 10 лет:

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"Элите важно сохранить баланс, а его сохранять все сложнее. Они же испугались в 2010 году вот этих "модернизационных" начинаний Дмитрия Медведева, в 2011 году в ножки бросились упрашивать о рокировочке, которая состоялась именно потому, что стало понятно: если проводить политическую и экономическую модернизацию в России, то кого-то придется от власти "отрезать", а заодно – и от богатства. А если это сделать, то будет много недовольных".

По его мнению, сейчас в России процесс идет "естественным образом", потому что "количество пирога сокращается", а число желающих оставаться возле него, быть в доле остается пока неизменным. Поэтому вопрос о преемнике стоит все последние 10 лет.

"Тут еще нужно понимать, что идет смена поколений. Путин – это поколение 50-х – начала 60-х годов, Кириенко, кстати, тоже. А есть поколение 70-х годов, которые захватывают чуть-чуть конец 60-х и начало 70-х, и эти ребята "голодные", которым 40 с лишним – 50 лет, – не у всех у них можно найти яхты, замки в Италии, Австрии или Лондоне. Т. е. это совершенно другая публика, у которой есть свои "скелеты в шкафу", но она имеет уже свое мнение относительно будущего России. И они не только в центральной власти находятся, а и в региональной", – рассказал Лузин.

Ранее журналист Александр Минкин заявил, что в новой России не будет преемника президента Владимира Путина. Разговоры о первом заместителе главы Администрации президента России Сергее Кириенко и других "претендентах", по его мнению, бессмысленны до краха нынешнего режима. Также известный психолог Дмитрий Попов раскрыл главный страх Путина.