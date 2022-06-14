Путин окончательно закрыл рот Поклонской: куда он ее отправил

Поклонская получила новый пост от путинского режима. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Экс-прокурор Крыма" и предательница Наталья Поклонская сообщила о получении новой должности в России. Теперь она будет советником генпрокурора РФ. К слову, ей решили окончательно закрыть рот и запретили вести соцсети.

Об этом госизменница Украины объявила в своем Telegram.

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Она заявила, что вынуждена прекратить публичную деятельность, в том числе ведение социальных сетей. Кроме того, ей запретили общаться с журналистами.

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач", – написала Поклонская.

Поклонская и оккупация Крыма

До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее "прокурором Крыма". После российских выборов, которые были в 2016 году незаконно проведены на полуострове, она стала депутатом Государственной думы РФ.

В 2018 году генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Поклонской инкриминируют не только государственную измену, но и военные преступления. Поклонская назвала такие обвинения абсурдными, при этом она уверена, что ее запугивают.

15 декабря 2021 года Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в африканской Республике Кабо-Верде. Однако в январе, спустя три месяца, стало известно, что она так и не вступила в должность. По ее словам, она не приступила к работе и не уехала в африканскую страну, потому что у нее изменились личные обстоятельства.

Что делала Поклонская после начала полномасштабной войны

8 марта стало известно, что Поклонская была замечена в Херсонской области. Она ездила туда вместе с российскими оккупантами, которые воюют против украинцев. Однако в Украине быстро отреагировали на эту новость и объявили сафари на предательницу.

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Вскоре стало известно, что бывшего мужа Поклонской задержали в Одессе – он был руководителем фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета и сбежал с города, не дождавшись "освобождения".

13 июня появился указ президента РФ Владимира Путина, который уволил "экс-прокурора Крыма", экс-депутата Госдумы и экс-посла в Кабо-Верде Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества.

Напомним, сайт "Сегодня" изучил карьерное падение госизменницы Поклонской и разбирался, за что Путин наказал сторонницу русского мира.