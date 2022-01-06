Путин отправил в Казахстан элитные спецотряды, которые захватили Крым и ОРДЛО

Кремль отправил в Казахстан формирования, которые воевали в Украине / Коллаж "Сегодня"

По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации Крыма.

Об этом, в частности, сообщает агентство InformNapalm.

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Что известно

"Согласно расследованиям международного разведывательного сообщества InformNapalm, все эти подразделения РФ принимали участие в агрессии против Украины не только в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Донбассе", – сказано в публикации агентства.

InformNapalm сообщает, что в Казахстан перебросили из России:

98-ю дивизию ВДВ (в/ч 65451). Из состава дивизии в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211).

45 ОБрСпН (в/ч 28337). Интересно, что в 2014 году 45-й отдельный полк ВДВ был развернут в бригаду с целью общего увеличения численности воздушно-десантных войск РФ.

По данным российской радиостанции ЭХО Москвы, в Казахстан отправлена 45-я бригада ВДВ. За спиной которой:

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Ситуация

5 января, не желая идти на переговоры с протестующими, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отпускать Казахстан нельзя. Иначе будет как с Украиной.

В свою очередь РФ якобы поставила четыре условия помощи. Конечно, эти условия не афишируются широкой публике.

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Утром 6 января в Казахстан начали прибывать российские военные в рамках помощи дружественному государству из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).