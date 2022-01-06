Путін відправив до Казахстану елітні спецзагони, які захопили Крим та ОРДЛО

Кремль відправив у Казахстан формування, які воювали в Україні / Колаж "Сьогодні"

За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.

Про це, зокрема, повідомляє агентство InformNapalm.

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Що відомо

"Згідно з розслідуваннями міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, всі ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України не лише в ході операції із захоплення та окупації Криму, але й у бойових діях на Донбасі", – сказано в публікації агентства.

InformNapalm повідомляє, що в Казахстан перекинути з Росії:

98-а дивізія ВДВ (в/ч 65451). Зі складу дивізії в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211).

45 ОБрСПН (в/ч 28337). Цікаво, що у 2014 році 45-й окремий полк ВДВ було розгорнуто до бригади з метою загального збільшення чисельності повітряно-десантних військ РФ.

За даними російської радіостанції Ехо Москви", до Казахстану відправлено 45-у бригаду ВДВ. За спиною якої:

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Ситуація

5 січня, не бажаючи йти на переговори з протестувальниками, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відпускати Казахстан не можна. Інакше буде як із Україною.

У свою чергу, РФ нібито поставила чотири умови допомоги. Звичайно, ці умови не афішуються широкому загалу.

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Вранці 6 грудня у Казахстан розпочали прибувати російські військові в рамках допомоги дружній державі з Організації Договору про колективну безпеку ( ОДКБ ).