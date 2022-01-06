Про Україну не забули. РФ висунула Казахстану чотири умови допомоги – ЗМІ

Протести в Казахстані продовжуються, незважаючи на відставку уряду

Росія поставила ультиматум Казахстану. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Росії за допомогою у вирішенні ситуації в країні. У свою чергу РФ нібито поставила чотири умови допомоги.

Про це повідомляє Akit.

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За даними видання, ці пункти включають:

Визнання Криму російським Відновлення російської мови як другої офіційної мови Надання Росії військових баз Надання автономії для російської меншини

Нагадаємо, Токаєв у виступі на національному каналі Habar 21 підтвердив, що звертався за допомогою до лідерів країн-учасниць ОДКБ для "наведення ладу у своїй країні". Членами Організації Договору про колективну безпеку є Казахстан, а також Росія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь та Вірменія.

Наголосивши, що він звернувся за допомогою у рамках угоди про співпрацю Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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"Сьогодні я зустрічався із лідерами країн-учасниць організації. Я попросив їх допомогти Казахстану подолати цю терористичну загрозу. Насправді, це не загроза, це порушення цілісності країни. Оскільки я чекаю швидких кроків для забезпечення їхньої безпеки", – сказав Токаєв.

Протести у Казахстані