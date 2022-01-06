Про Україну не забули. РФ висунула Казахстану чотири умови допомоги – ЗМІ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Росії за допомогою у вирішенні ситуації в країні. У свою чергу РФ нібито поставила чотири умови допомоги.
Про це повідомляє Akit.
За даними видання, ці пункти включають:
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- Визнання Криму російським
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- Надання Росії військових баз
- Надання автономії для російської меншини
Нагадаємо, Токаєв у виступі на національному каналі Habar 21 підтвердив, що звертався за допомогою до лідерів країн-учасниць ОДКБ для "наведення ладу у своїй країні". Членами Організації Договору про колективну безпеку є Казахстан, а також Росія, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь та Вірменія.
Наголосивши, що він звернувся за допомогою у рамках угоди про співпрацю Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
"Сьогодні я зустрічався із лідерами країн-учасниць організації. Я попросив їх допомогти Казахстану подолати цю терористичну загрозу. Насправді, це не загроза, це порушення цілісності країни. Оскільки я чекаю швидких кроків для забезпечення їхньої безпеки", – сказав Токаєв.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести продовжились.
- В Алмати — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
- 6 січня російські війська прибули до Казахстану.