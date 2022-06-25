Путин смешно дергал ногой и вытирал нос на встрече с Лукашенко (видео)

Александр Лукашенко провел встречу с Владимиром Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня, 25 июня, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече глава страны-агрессора странно себя вел. Он постоянно дергал ногой и нервно вытирал нос.
Соответствующее видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.
Так, Лукашенко и Путин провели переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, частично открытые для прессы.
При этом лидер Беларуси в России уже третий день и до этого переговоры президентов проходили в закрытом формате.
Как пишут россСМИ, они обсудили ситуацию с продовольствием. Но пока подробности не разглашаются.
На кадрах из встречи видно, что Путин нервничал – постоянно дергал ногой и вытирал нос.
Здоровье Путина
- Президент России Владимир Путин не будет проводить традиционную "прямую линию", которая ежегодно проходила в июне. Предполагается, что это связано с его плохим самочувствием и минимум три часа прямого эфира он просто не выдержит.
- Экстрасенс Роман Шептицкий недавно заявил, что президент России уже давно мог быть мертвым. Он фонит мертвой энергией и чувствуется как "кукла". У главы Кремля не осталось ничего человеческого.
- Американское издание Newsweek недавно писало, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака. Болезнь у него в запущенной стадии. Кроме того, в марте на российского лидера было совершено покушение.