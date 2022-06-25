Путин смешно дергал ногой и вытирал нос на встрече с Лукашенко (видео)

Александр Лукашенко провел встречу с Владимиром Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 25 июня, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече глава страны-агрессора странно себя вел. Он постоянно дергал ногой и нервно вытирал нос.

Соответствующее видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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Так, Лукашенко и Путин провели переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, частично открытые для прессы.

При этом лидер Беларуси в России уже третий день и до этого переговоры президентов проходили в закрытом формате.

Как пишут россСМИ, они обсудили ситуацию с продовольствием. Но пока подробности не разглашаются.

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На кадрах из встречи видно, что Путин нервничал – постоянно дергал ногой и вытирал нос.

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