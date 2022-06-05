Путин снова угрожает ядерной войной. В МВД оценили вероятность удара

Вадим Денисенко оценил возможность ядерного удара Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин активизировал угрозы ядерным оружием. Однако в действительности вероятность такого удара низкая. Глава Кремля блефует и лжет, говоря о возможности ядерной войны.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время телемарафона.

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По мнению Денисенко, Путин не решится нанести любой ядерный удар. Для Украины важно донести это до западных партнеров, ведь в мире уже появились опасения из-за угроз российского лидера.

По словам советника главы МВД, Путин, угрожая нажать красную кнопку, блефует и лжет.

"Никогда в жизни он не выпустит ядерную ракету, но, к сожалению, многие в мире достаточно серьезно относятся к этой лжи со стороны Путина. Он снова поднимает ставки, и, к сожалению, у нас есть опасения, что определенные страны и лидеры могут начать достаточно долго думать и обсуждать, может ли Путин говорить правду", – пояснил Денисенко.

В России угрожают США ядерным ударом

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире начал угрожать США российским ядерным оружием. Так он ответил на колонку американского президента для The New York Times с заголовком "Что будет Америка и чего не будет делать в Украине". Соловьев заявил, что Россия может нанести ядерный удар стратегическим ядерным оружием.

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"Главный пассаж такой: мы не видим, чтобы Россия собиралась тактическим оружием бахнуть по Украине. Джо, а мы и не собираемся бахать по Украине ядерным тактическим оружием. Если мы бахнем, то стратегическим, и не по Украине совсем. Поэтому, Джо, ты себя-то не успокаивай", – заявил он.

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