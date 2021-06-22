Расплата за посадку Ryanair: ЕС не исключает новые санкции против Беларуси

Боррель назвал санкции единственным способом повлиять на людей, ответственных за происходящее в Беларуси

Александр Лукашенко и самолет Ryanair / коллаж "Сегодня"

Европейский союз, который 21 июня ввел четвертый пакет санкций против Беларуси, не исключает введения нового пакета против режима Александра Лукашенко из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС.

Боррель подчеркнул, что санкции – тот единственный способ, которым европейское сообщество может повлиять на людей, ответственных за происходящее в Беларуси.

"Мы ввели четвертый пакет санкций, при этом я не могу исключить, что мы примем пятый пакет, поскольку это тот способ, которым мы влияем на действия людей, ответственных за то, что происходит в Беларуси", – отметил он.

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Напомним, в понедельник Соединенные Штаты ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций. А ЕС – против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко.

Также 21 июня санкции против Беларусиутвердили Канада и Великобритания.

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