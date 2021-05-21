Распространяют собаки, а заражаются дети – ученые нашли новый коронавирус

Если эпидемиологические исследования подтвердятся, это будет уже восьмой коронавирус, который может вызывать заболевания у людей

Новый вирус передается человеку от собак / Фото: twitter.com/libpincher

Ученые выявили новый коронавирус, который передается человеку от собак.

Об этом сообщает Тhe Hill.

В 2018 году исследователи сделали анализ мазков из носа у более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. У восьми из них, семь из которых – дети, был обнаружен ранее неизвестный коронавирус, который назвали CCoV-HuPn-2018.

В то же время пока непонятно, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться.

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"Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", – заявила Анастасия Власова, исследовательница из Университета штата Огайо.

У животных, зараженных новым коронавирусом, появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом. У людей – другая клиническая картина, больше похожая на респираторное заболевание.

Если эпидемиологические исследования подтвердятся, это будет уже восьмой коронавирус, который может вызывать заболевания у людей.

Как сообщалось ранее, турецкая компания Aksa Akrilik утверждает, что создала материал, попадая на который, 97,5% коронавируса погибают в течение 30 минут.

Также мы писали о другой разработке ученых –нанотехнологическом тесте на COVID-19, который показывает результат в течение 10 секунд с точностью 99%.