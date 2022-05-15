Расширение НАТО: в Польше спрогнозировали будущее Калининграда

В Польше предложили демилитаризовать и переименовать Калининград / Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО должно демилитаризировать Калининградскую область России, если Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу.

Об этом заявил в интервью изданию Dorzeczy.pl бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

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На вопрос, как вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменит ситуацию в Европе, польский политик ответил:

"Безопасность всего восточного фланга будет значительно усилена, потому что и у финнов, и у шведов есть приличные армии. Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда".

Шереметьев отметил, что необходимо "попросить Калининград перестать называть себя именем преступника Калинина", поскольку этот советский деятель несет ответственность за расстрелы польских военнопленных в Катыни.

"Во-вторых, этот регион нужно демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", – подчеркнул он.

На вопрос, каким может быть ответ Москвы на расширение НАТО, экс-замминистра обороны Польши заявил:

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"Будет вой, как всегда, и угрозы ядерным оружием, потому что россияне ничем другим пугать не могут".

НАТО может признать Россию прямой угрозой

Союзники по НАТО в новой стратегии, принятой в июне 2022 года, могут обозначить Россию как "непосредственную угрозу", сообщает Bloomberg.

Кроме того, Альянс пополнится новыми странами – Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в оборонный союз.

Россия перешла к открытым угрозам потенциальным новым членам Альянса. 14 мая заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Москвы возникают вопросы в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с вступлением в НАТО.

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"Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Возникает вопрос негативных ядерных гарантий для этих государств", – сказал Грушко.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных."