Розширення НАТО: у Польщі спрогнозували майбутнє Калінінграда

У Польщі запропонували демілітаризувати й перейменувати Калінінград / Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО повинно демілітаризувати Калінінградську область Росії, якщо Фінляндія та Швеція приєднаються до Альянсу.

Про це заявив в інтерв'ю виданню Dorzeczy.pl колишній заступник міністра оборони Польщі Ромуальд Шеремєтьєв.

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На запитання, як вступ Фінляндії та Швеції до НАТО змінить безпекову ситуацію в Європі, польський політик відповів:

"Безпека всього східного флангу буде значно посилена, тому що і фіни, і шведи мають пристойні армії. Більше того, в такій системі Балтійське море стане морем НАТО. Проте буде дуже суттєва проблема так званого Калінінграда".

Шереметьєв зазначив, що необхідно "попросити Калінінград перестати називати себе іменем злочинця Калініна", оскільки цей радянський діяч несе відповідальність за розстріли польських військовополонених у Катині.

"По-друге, цей регіон треба демілітаризувати, бо не може бути, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці", – підкреслив він.

На запитання, якою може бути відповідь Москви на розширення НАТО, ексзаступник міністра оборони Польщі заявив:

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"Буде виття, як завжди, і погрози ядерною зброєю, бо росіяни нічим іншим лякати не можуть".

НАТО може визнати Росію безпосередньою загрозою

Союзники по НАТО у новій стратегії, яку ухвалять у червні 2022 року, можуть позначити Росію як "безпосередню загрозу", повідомляє Bloomberg.

Крім того, Альянс поповниться новими країнами – Фінляндія й Швеція подадуть заявки на вступ до оборонного союзу.

Росія перейшла до відкритих погроз потенційним новим членам Альянсу. 14 травня заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що у Москви виникають питання у зв'язку з фактичною відмовою Фінляндії та Швеції від без'ядерного статусу з огляду на вступ до НАТО.

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"Це нова реальність, яку ми маємо враховувати. Виникає питання негативних ядерних гарантій для цих держав", – сказав Грушко.

Перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що "як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для російських військових.