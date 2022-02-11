РФ перебросила в Крым и Беларусь новые силы – спутник засек технику (фото)

Россия передислоцировала войска у границ с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает наращивать военное присутствие в Беларуси, Крыму и на западе России. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки компании космических технологий, сообщил корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер в Twitter.

Он отметил, что 10 февраля в Крыму на аэродроме Октябрьское зафиксирована новая дислокация войск и техники, туда было переправлено более 550 военных палаток и сотни единиц техники.

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Кроме того, переброска войск была в Новоозерное на берегу озера Донузлав. Там были замечены артиллерийские дислокации и учебная деятельность. Кроме того, новая дислокация войск наблюдалась вблизи города Славное.

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В Беларуси на аэродроме Зябровка Maxar зафиксировали войска, полевой госпиталь, технику – вертолеты, армейские палатки.

Кроме того, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной, в районе города Речица расположилась войска и боевая группа.

Также сообщается, что недавно прибыл крупный военный контингент на Курский полигон в РФ, который находится примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной.

Военные учения РФ

29 января Россия завила, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

31 января российское военное командование отчиталось о завершении военных учений флота в Черном море. Подразделения боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота.

9 января Россия провела новые учения в оккупированном Крыму. Российские военные отработали навыки по уничтожению вражеских беспилотников.

В декабре 2021 года военный флот России перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. Там РФ проводила стрельбы вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.

В сентябре 2021 в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения РФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.

Угроза вторжения в Украину