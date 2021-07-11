Фото с Маском и велосипед. Как готовится к первому полету в космос Ричард Брэнсон (видео)

Полет запланирован на 17:30 – корабль запустят с космопорта "Америка" в пустыне Нью-Мексико

Брэнсон летит в космос на космоплане VSS Unity / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 11 июля, британский бизнесмен Ричард Брэнсон собирается совершить свой первый полет в космос – он уже прибыл на космопорт "Америка", откуда начинается полет космоплана VSS Unity.

Об этом он написал в Twitter.

Брэнсон прибыл в пустыню Нью-Мексико, где находится космопорт "Америка", на велосипеде. А перед этим он встретился с Илоном Маском.

"Большой день впереди. Отлично начать утро с другом. Чувствую себя хорошо, чувствую себя взволнованным, чувствую готовность", – написал он в соцсетях.

Отметим, что полет должен был начаться в 16:00 по украинскому времени. Позже стало известно, что 1,5-часовый полет начнется в 17:30.

Кроме того, транслируется онлайн-трансляция полета, которую ведет принадлежащая Брэнсону компания Virgin Galactic.

Также, генеральный директор Amazon и богатейший человек на планете Джефф Безос 20 июля собирается отправиться в космос и берет с собой своего родного брата.

Напомним, что Джефф Безос объявил о своих планах покорить космос раньше Брэнсона, однако отправится туда позже. Уже известны четыре из шести членов экипажа его корабля New Shepard.