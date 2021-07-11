Фото з Маском і велосипед. Як готується до першого польоту в космос Річард Бренсон (відео)

Бренсон летить в космос на космоплані VSS Unity / Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 11 липня, британський бізнесмен Річард Бренсон збирається здійснити свій перший політ в космос – він уже прибув у космопорт "Америка", звідки починається політ космоплана VSS Unity.
Про це він написав у Twitter.
Бренсон прибув у пустелю Нью-Мексико, де розміщено космопорт "Америка", на велосипеді. А перед цим він зустрівся з Ілоном Маском.
"Великий день попереду. Чудово почати ранок з другом. Почуваюсь добре, почуваюсь схвильованим, відчуваю готовність", – написав Бренсон у соцмережах.
Зауважимо, політ мав початися о 16:00 за українським часом. Пізніше стало відомо, що 1,5-годинний політ почнеться о 17:30.
Відбувається онлайн-трансляція польоту, яку веде компанія Бренсона Virgin Galactic.
Нагадаємо, генеральний директор Amazon і найбагатша людина на планеті Джефф Безос 20 липня збирається вирушити в космос і бере із собою свого рідного брата.
Безос оголосив про свої плани підкорити космос раніше Бренсона, проте потрапить туди пізніше. Уже відомі четверо із шести членів екіпажу його корабля New Shepard.
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