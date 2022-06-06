Рогозин угрожает трем странам ракетным ударом из-за Лаврова: что произошло в небе

Дмитрий Рогозин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказался по поводу отказа трех европейских стран предоставить воздушный коридор для самолета, на котором глава МИД РФ Сергей Лавров планировал посетить Сербию.

"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", – написал он в Twitter.

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Напомним, 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова, из-за чего визит министра в Сербию, запланированный на 6–7 июня, не состоялся.

Что известно?

Страна ЕС Болгария отказалась пропускать самолет Лавровавместе с Северной Македонией и Черногорией — странами, которые, как и Сербия, надеются присоединиться к ЕС. Об этом сообщает ВВС.

МИД России подтвердил отмену визита Лаврова. Комментируя действия Балканских стран, источник в российском Министерстве иностранных дел сказал, что "наша дипломатия еще не освоила телепортацию".

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Как известно, после вторжения России в Украину российским самолетом запретили использовать воздушное пространство ЕС.

В воскресенье премьер Сербии Ана Брнабич сообщила, что ситуация вокруг приезда Лаврова в Белград "чрезвычайно сложна" и что логистикой его поездки занимается лично президент Александар Вучич.

Во время пребывания в Белграде Лавров собирался встретиться с Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также с патриархом Сербской православной церкви Порфирием.

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