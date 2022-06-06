Рогозін погрожує трьом країнам ракетним ударом через Лаврова: що сталося у небі

Дмитро Рогозін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін висловився з приводу відмови трьох європейських країн надати повітряний коридор для літака, на якому глава МЗС РФ Сергій Лавров планував відвідати Сербію.

"От чим хороший "Сармат"? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румунів і тих, що здали нашу спільну історію чорногорців, згоду на проліт не питатиме. Так само як і у інших шведів", – написав він у Twitter.

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Нагадаємо, 5 червня Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для літака Сергія Лаврова, через що візит міністра до Сербії, запланований на 6-7 червня, не відбувся.

Що відомо?

Болгарія відмовилася пропускати літак Лаврова разом з Північною Македонією та Чорногорією — країнами, які, як і Сербія, сподіваються приєднатися до ЄС. Про це повідомляє ВBС.

МЗС Росії підтвердило скасування візиту Лаврова. Коментуючи дії Балканських країн, джерело в російському Міністерстві закордонних справ сказало, що "наша дипломатія ще не освоїла телепортацію".

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Як відомо, після вторгнення Росії в Україну російським літаком заборонили використовувати повітряний простір ЄС.

У неділю прем'єр Сербії Ана Брнабич повідомила, що ситуація навколо приїзду Лаврова до Белграда "надзвичайно складна" і що логістикою його поїздки займається особисто президент Александар Вучич.

Під час перебування у Белграді Лавров збирався зустрітися з Вучичем, міністром закордонних справ Миколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцею Дачичем, а також з патріархом Сербської православної церкви Порфирієм.

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