Россия начала масштабные "ядерные учения"

РФ проводит ядерные учения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивановской области (Россия) стартовали военные учения. РФ проводит маневры на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс" (ядерная ракета сдерживания"), сообщает Интерфакс.

К военным учениям привлечены около тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

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"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", – говорится в сообщении.

Сообщается, что автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений", – говорится в сообщении.

РВСН – род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

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