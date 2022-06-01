Россия начала масштабные "ядерные учения"

РФ проводит ядерные учения / Фото: Коллаж: Сегодня
В Ивановской области (Россия) стартовали военные учения. РФ проводит маневры на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс" (ядерная ракета сдерживания"), сообщает Интерфакс.
К военным учениям привлечены около тысячи военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.
"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", – говорится в сообщении.
Сообщается, что автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений", – говорится в сообщении.
РВСН – род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.
Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
Угроза ядерного удара
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- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
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