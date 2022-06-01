Росія розпочала масштабні "ядерні навчання"

РФ проводить ядерні навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

В Іванівській області (Росія) стартували військові навчання. РФ проводить маневри на маршрутах бойового патрулювання автономних пускових установок стратегічних комплексів "Ярс" (ядерна ракета стримування") пише Інтерфакс .

До військових навчань залучено близько тисячі військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць техніки.

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"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що автономні пускові установки рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Ярс" Тейковського з'єднання РВСН здійснюють інтенсивні маневрені дії на маршрутах бойового патрулювання в рамках навчань", – йдеться у повідомленні.

РВСН – рід військ збройних сил РФ, головний компонент її стратегічних ядерних сил. РВСП призначені для ядерного стримування можливої агресії.

Основу угруповання РВСН становлять сучасні комплекси "Ярс" у шахтному та мобільному варіантах. "Ярс" здатний вражати цілі на дальності до 11 тис. км, він оснащений головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.

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Загроза ядерного удару