Росія розпочала масштабні "ядерні навчання"

РФ проводить ядерні навчання / Фото: Колаж: Сьогодні
В Іванівській області (Росія) стартували військові навчання. РФ проводить маневри на маршрутах бойового патрулювання автономних пускових установок стратегічних комплексів "Ярс" (ядерна ракета стримування") пише Інтерфакс .
До військових навчань залучено близько тисячі військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць техніки.
"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що автономні пускові установки рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Ярс" Тейковського з'єднання РВСН здійснюють інтенсивні маневрені дії на маршрутах бойового патрулювання в рамках навчань", – йдеться у повідомленні.
РВСН – рід військ збройних сил РФ, головний компонент її стратегічних ядерних сил. РВСП призначені для ядерного стримування можливої агресії.
Основу угруповання РВСН становлять сучасні комплекси "Ярс" у шахтному та мобільному варіантах. "Ярс" здатний вражати цілі на дальності до 11 тис. км, він оснащений головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.
Загроза ядерного удару
- У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю. У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
- Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.
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