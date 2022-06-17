Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Россия

Россия "ни при чем": Путин обвинил Запад во всемирном голоде

Павел Чернышук
17 июня, 18:35
Российский диктатор рассказал, когда будет решен вопрос о поставках зерна

Президент России рассказал, как Украина может вывозить свое зерно. / Фото: ZN.ua, Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия "не препятствует" вывозу украинского зерна. При этом Украина, по его мнению, должна разминировать порты в Черном море.

Об этом он заявил на пленарном заседании 25-го Петербургского международного экономического форума.

Реклама

Вывоз зерна

Среди прочего президент РФ, как и всегда, начал обвинять страны Запада – на этот раз в спекуляции в отношении поставок украинского зерна из портов на мировые рынки.

"Речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы. Но в мире производится 800 млн тонн пшеницы. Так что украинская пшеница это капля в море", сказал он.

Кроме этого, международный преступник заявил, что Украина может вывозить свое зерно с помощью сухопутных коридоров – например, через территорию Беларуси, Польши или Румынии. Путин отметил, что вопрос будет решен тогда, когда Киев "перестанет ориентироваться на своих западных хозяев".

"Есть еще другая опасность что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия. Но это совсем будет тогда грустно", заявил диктатор.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщил, что Владимир Путин решил перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме. Был анонсирован перенос на час это объяснили "мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ". Также норвежский активист оригинально выразил свою ненависть президенту России.