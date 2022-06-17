Россия "ни при чем": Путин обвинил Запад во всемирном голоде

Президент России рассказал, как Украина может вывозить свое зерно. / Фото: ZN.ua, Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия "не препятствует" вывозу украинского зерна. При этом Украина, по его мнению, должна разминировать порты в Черном море.

Об этом он заявил на пленарном заседании 25-го Петербургского международного экономического форума.

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Вывоз зерна

Среди прочего президент РФ, как и всегда, начал обвинять страны Запада – на этот раз в спекуляции в отношении поставок украинского зерна из портов на мировые рынки.

"Речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы. Но в мире производится 800 млн тонн пшеницы. Так что украинская пшеница – это капля в море", – сказал он.

Кроме этого, международный преступник заявил, что Украина может вывозить свое зерно с помощью сухопутных коридоров – например, через территорию Беларуси, Польши или Румынии. Путин отметил, что вопрос будет решен тогда, когда Киев "перестанет ориентироваться на своих западных хозяев".

"Есть еще другая опасность – что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия. Но это совсем будет тогда грустно", – заявил диктатор.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщил, что Владимир Путин решил перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме. Был анонсирован перенос на час – это объяснили "мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ". Также норвежский активист оригинально выразил свою ненависть президенту России.