Россия подтянула к Украине 75% своих тактических групп — новые данные разведки США

Россия перебросила к Украине практически всю свою тактическую армию / Коллаж "Сегодня"

Источники в администрации США сообщили журналистам, что на границе с Украиной сосредоточено до 190 тысяч российских военных, включая силы так называемых "Л/ДНР". Россия стянула к соседней стране около 75% всех имеющихся батальонных тактических групп (120 из 160), 35 из 50 дивизионов ПВО, 550 истребителей, истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков и бомбардировщиков.

Об этом сообщил источник американскому телеканалу CNN.

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Что известно

"Сосредоточение сил на расстоянии удара от Украины является весьма необычным. И это одна из причин, по которой США считают, что Россия готова к нападению на Украину", – рассказал официальный представитель США, знакомый с данными разведки.

По словам чиновника, 120 батальонных тактических групп разместились всего в 60 км от государственной границы Украины. Это чуть меньше половины всего личного состава российской армии.

Согласно оценке разведки Пентагона, в настоящее время сконцентрированные возле Украины российские силы значительно превосходят по численности ВСУ.

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