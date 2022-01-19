РФ хочет новую сделку по Украине? Москва выдвинула опасное предложение

Сергей Рябков. Фото: коллаж "Сегодня"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в качестве альтернативы готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины в НАТО.
Об этом сообщает ТАСС.
"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", – сказал замглавы МИД РФ.
Рябков заявил, что это был бы более простой путь для США. Также он добавил, что Россия будет взывать к ответственности Соединенных Штатов, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи".
"Мы видим угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО, даже без приобретения формального статуса члена организации. Это то, что находится в центре интересов безопасности России", – сказал замминистра.
Россия против НАТО
- 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".